الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 27 نوفمبر 2020

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باجة: وفاة رجل واصابة 18 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد

المنستير: تسجيل 05 وفيات و84 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال ال48 ساعة الأخيرة

توفي امس الخميس رجل عمره 67 سنة، من معتمدية تيبار (ولاية باجة) جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليصل عدد ضحايا الفيروس بالولاية الى 59 شخصا وسجل امس ايضا اصابة 18 شخصا بالفيروس، 09 منهم من مدينة باجة و8 اصابات بمعتمدية مجاز الباب، واصابة بتستور، وبذلك يصل عدد الحالات الايجابية بولاية باجة الى 2101 حالة ووصلت حالات الشفاء من المرض الى 1648 حالة لتفوق نسبة الشفاء لاول مرة ال78 بالمائة.سجلت ولاية المنستير، 5 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال اليومين الأخيرين، ليرتفع المجموع منذ 15 مارس الماضي إلى 139 حالة وفاة، و84 إصابة جديدة، لتتطور جملة الإصابات إلى 5350 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الخميس واوضح المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات) ان الإصابات الجديدة المسجلة خلال يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، توزعت الى 21 إصابة بالمنستير، و16 إصابة بقصر هلال، 12 إصابة بقصيبة المديوني، و10 إصابات بطبلبة، و10 إصابات بالساحلين، و5 إصابات بالبقالطة، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة بالمكنين، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وتعدّ الجهة 1191 حالة مازالت حاملة للفيروس.كما تعافي 141 شخصا من فيروس "كورونا" المستجد خلال اليومين الماضيين ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء إلى 4020 حالة، في حين استكمل 499 شخصا فترة الحجر الصحي الذاتي ومدّة الحجر الصحي الاجباري ليصبح مجموع الذين أتموا الحجر الصحي الذاتي والاجباري 29 ألفا و39 شخصا.ودخل فترة الحجر الذاتي خلال ال48 ساعة الماضية 156 شخصا جديدا ليصبح مجموع الذين في الحجر الصحي الذاتي 2939 شخصا في حين لا يوجد في الحجر الصحي الاجباري أي شخص منذ الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.