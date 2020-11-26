المنتخب التونسي لكرة السلة يفتتح غدا مشاركته في الدورة التاهيلية بملاقاة مدغشقر

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يفتتح المنتخب التونسي لكرة السلة يوم غد الجمعة مشاركته في الدورة التاهيلية للافروباسكيت 2021 عندما يلاقي منتخب مدغشقر ( س 10) بكيغالي في اطار الجولة الاولى للدورة وينطلق المنتخب التونسي بطل افريقيا بحظوظ وافرة لكسب ترشحه باعتبار خبرة لاعبيه وانتظام ادائه في البطولات السابقة .وتضم المجموعة الحالية للمنتخب 7 لاعبين من بين 12 لاعبا شاركوا في البطولة الافريقية الاخيرة .ويعتمد المنتخب على مزيج من اللاعبين ذوي الخبرة على غرار مكرم بن رمضان ورضوان سليمان ومحمد حديدان ومراد المبروك الذين تعودوا اللعب معا منذ قرابة العشرة اعوام وكان لهم دور فاعل في التتويج بلقب الافروباسكيت 2019 كما يعول الفريق ايضا على عناصر اخرى لاتقل خبرة مثل مختار غيازة وعمر عبادة الى جانب مجموعة من الشبان تضم حسن الالاهي واشرف القنوني واحمد عدامي ومحمد عباسي ويسعى المدرب الالماني للمنتخب التونسي ديرك باورمان في اول اختبار رسمي له مع المنتخب الوطني الى ايجاد تشكيل متجانس من اجل كسب الرهان .ويقبل الفريق على الدورة التاهيلية في ظرف صحي صعب يعيشه العالم بسبب تفشي وباء "كورونا" قلص من فرص التربصات والمقابلات الودية واربك انطلاق البطولة المحلية مما جعل المنتخب التونسي يكتفى في الفترة الاخيرة بتربص في المنستير منذ يوم 8 نوفمبر الجاري شارك فيه 18 لاعبا قبل لن يقع الاختيار في الاخير على 12 لاعبا شاركوا في رحلة كيغالي .وقد تغيب زياد الشنوفي عن الرحلة إثر تعرضه لإصابة عضلية واختتم المنتخب التونسي اليوم تحضيراته للمباراة الاولى في الدورة بإجراء آخر حصة تدريبية بقاعة "أماهورو" المحاذية لقاعة "كيغالي أرينا "بعد ان رفع في الفترة الاخيرة من نسق تحضيراته قبل انطلاق الدورة بملاقاة منتخب مدغشقر في مستهل المشوار ضمن المجموعة الأولى من تصفيات أفروباسكات رواندا 2021 .واجرى امس حصة تدريبية بقاعة كيغالي أرينا كتعويض للمباراة الودية التي كانت مبرمجة امس مع المنتخب المالي والتي تم إلغاؤها بطلب من الجامعة المالية وتم خلال التدريبات التركيز على إصلاح بعض الأخطاء الدفاعية قبل أن يجري مباراة تطبيقية للوقوف على مدى تأقلم اللاعبين مع الرسوم التكتيكية الجديدة.ويجري المنتخب الوطني مقابلاته في دورة كيغالي حسب البرنامج التالي:الجمعة 27 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : تونس - مدغشقرالسبت 28 نوفمبر 2020 (س10 بتوقيت تونس) : الكونغو الديمقراطية - تونسالاحد 29 نوفمبر 2020 (س13 بتوقيت تونس) : تونس - إفريقيا الوسطى.