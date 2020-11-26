كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم - الاتحاد المنستيري من اجل بداية موفقة في مغامرته القارية الاولى

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يسعى الاتحاد المنستيري الى تحقيق بداية موفقة في مغامرته القارية الاولى عندما يستضيف غدا الجمعة بملعب مصطفى بن جنات (س 19) نادي فاصيل كينيما الاثيوبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم وذلك بالخروج بفوز مطمئن يمكنه من خوض لقاء الاياب في اثيوبيا براحة بال كبيرة.وكان نادي عاصمة الرباط بقيادة المدرب لسعد جردة قدم موسما استثنائيا توجه بالحصول على الكاس لاول مرة في تاريخه الى جانب انهاء سباق البطولة في المركز الثالث اهله للمشاركة في كاس الاتحاد الافريقي.ورغم التغيير الحاصل على مستوى الرصيد البشري بعد رحيل بعض الركائز الاساسية على غرار النيجيريين انطوني اكبوتو وموزس اركوما وياسين العمري مقابل انتداب ثمانية لاعبين جدد منهم بالخصوص الحارس نور الدين الفرحاتي والغاني شافيو ميموني والايفواري روجي اوهولو فان الاطار الفني ابدى تفاؤله بقدرة المجموعة الحالية على تقديم اداء جيد يستجيب لتطلعات كافة عائلة الاتحاد المنستيري.واكد الشابي ان فريقه واصل تحضيراته للموسم الجديد بافضل طريقة ممكنة وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا منذ الموسم الماضي وسيكون جاهزا من جميع النواحي للنجاح في الاستحقاقات التي تنتظره سواء على الصعيد القاري او المحلي.وتبدو مهمة الفريق في لقاء الغد في المتناول ذلك ان المنافس لا يملك تجربة كبيرة على الصعيد القاري واكتفى السنة الماضية في تجربته الاولى بلعب الدور التمهيدي ضد نادي عزام التنزاني بعد ان فاز على ارضه ذهابا 1-0 وانهزم ايابا 1-3.ويتطلب من الاتحاد المنستيري التحلي بنجاعة هجومية كبيرة لترجمة اكبر عدد ممكن من الفرص التي ستتاح له في المباراة والتحلي باليقظة والحذر في الدفاع للمحافظة على عذارة شباكه وذلك من اجل الخروج بفوز عريض يحسم به مصير الترشح الى الدور القادم منذ لقاء الذهاب.ويذكر انه تم تعيين طاقم تحكيم مغربي لادراة هذه المباراة يتركب من الحكم كريم صبري والمساعدين يوسف ناصيري وحمزة مبروك.