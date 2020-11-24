المنتخب الوطني لكرة السلة يواصل تحضيراته في كيغالي ويلاقي غدا منتخب مالي وديا

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أجرى المنتخب الوطني لكرة السلة امس حصته التدريبية الأولى بالعاصمة الرواندية كيغالي استعدادا لخوض أولى مراحل المجموعة الأولى من تصفيات أفروباسكات رواندا 2021 .ودارت الحصة بقاعة كيغالي "أرينا " التي ستحتضن المنافسات وهي قاعة متميزة تستجيب للمواصفات العالمية.ودامت الحصة التدريبية 90 دقيقة وركز خلالها الإطار الفني على إستعادة الجاهزية البدنية للاعبين بعد رحلة طويلة من تونس إلى رواندا ويذكر ان كافة افراد الوفد اجروا تحاليل كوفيد 19 جاءت نتائجها سلبية ويتسم المناخ بكيغالي بارتفاع نسبة الرطوبة باعتبار عامل الارتفاع ما يسبب صعوبة في التنفس رغم اعتدال درجات الحرارة التي لا تتجاوز 27 درجة وتواصل العناصر الوطنية تحضيراتها اليوم بخوض حصتين تدريبيتين فيما يجري المنتخب يوم غد الاربعاء مع نظيره المالي مقابلة ودية ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس وستمثل فرصة للمدرب الألماني ديرك باورمان لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المقابلات الرسمية حيث يفتتح مشاركته في الدورة التاهيلية يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب مدغشقر.