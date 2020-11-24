مركب مصطفي بن جنات في حلة جديدة لاحتضان مقابلة الدور التمهيدي الأوّل لكأس الاتحاد الافريقي

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خصص اعتماد قدره 100 ألف دينار لتأهيل المركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير الراجع بالنظر إلى بلدية المنستير لاحتضان مقابلة الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي ستجمع الاتحاد الرياضي المنستيري بنظيره فاسيل كيناما الاثيوبي الجمعة القادم بداية من الساعة السابعة مساء وفق ما أفاد (وات) اليوم مدير المركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير محمّد تريمش.وأصبح الملعب اليوم في حلة جديدة وهو جاهز من جميع النواحي إذ استكملت الأشغال بنسبة 100 في المائة والتي شملت توسعة حجرات الملابس والمقاعد المخصصة للاعبين في حجرات الملابس والتي مرت من 18 مقعدا إلى 25 مقعدا حسب مواصفات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والترفيع في كلّ حجرة ملابس في عدد الوحدات الصحية من 3 إلى 5 وحدات صحية وهناك سابقا ستة أدواش في حين أنّ الاتحاد الافريقي يطالب بوجود خمسة أدواش وخمسة وحدات صحية علاوة على تحسين المداخل والملعب والأضواء والترفيع في أماكن دكة الاحتياط لتتسع ل 16 مكانا لكلّ فريق مع التعشيب الجديد للملعب.وأفاد من جهته (وات) اليوم الناطق باسم الاتحاد الرياضي المنستيري طارق الصيادي أنّ لجنّة "الكاف" عاينت الأسبوع المنصرم أنّ جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري وبالتنسيق مع بلدية المنستير قد التزمت برفع جميع الاخلالات التي سجلتها سابقا هذه اللّجنة أثناء زيارتها للمركب الأولمبي مصطفي بن جنات في جوان 2020 وأنّ تقرير اللّجنة الأخير كان إيجابيا ووقع إعلامهم اليوم بقبول الاتحاد الافريقي تنظيم المقابلة في المنستير والتي أعلن سابقا عن تنظيمها في ملعب حمادي العقربي برادس.