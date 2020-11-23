سوسة: وفاة فتاة إثر سقوطها في منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار بالنفيضة

وات - أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، جلول جاب الله، وفاة فتاة تبلغ من العمر 21 سنة مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطها في منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية بالنفيضة.
وأضاف جاب الله في تصريح ل"وات"، أن مياه الامطار جرفت جثة الضحية إثر سقوطها في المنشأة المائية لمسافة تقدر بحوالي 300 متر، قبل أن يتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى المحلي بالنفيضة في حالة حرجة جدا، حيث توفيت.
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وأضاف جاب الله في تصريح ل"وات"، أن مياه الامطار جرفت جثة الضحية إثر سقوطها في المنشأة المائية لمسافة تقدر بحوالي 300 متر، قبل أن يتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى المحلي بالنفيضة في حالة حرجة جدا، حيث توفيت.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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