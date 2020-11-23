سوسة: وفاة فتاة إثر سقوطها في منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار بالنفيضة

وات -

أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، جلول جاب الله، وفاة فتاة تبلغ من العمر 21 سنة مساء اليوم الاثنين، إثر سقوطها في منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية بالنفيضة.وأضاف جاب الله في تصريح ل"وات"، أن مياه الامطار جرفت جثة الضحية إثر سقوطها في المنشأة المائية لمسافة تقدر بحوالي 300 متر، قبل أن يتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى المحلي بالنفيضة في حالة حرجة جدا، حيث توفيت.