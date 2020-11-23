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القصرين: معتصمو"الدولاب" يخرجون عمال شركة "سيربت" النفطية من مقرّ عملهم ويغلقون مضخة البترول

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 18:14 قراءة: 1 د, 8 ث
وات - في خطوة تصعيدية، أقدم، اليوم الإثنين، عدد من متساكني المناطق المتاخمة لشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيربت" الكائنة بمنطقة الدولاب على حدود معتمديتي العيون وسبيطلة من ولاية القصرين، المعتصمين منذ 15 نوفمبر الجاري تحت اسم " تنسيقية الدولاب"، على إخراج العملة من الشركة وغلق المضخة (ما يعرف بالفانة) ورفع العلم التونسي بمقرها، بحسب الناطق الرسمي بإسم اعتصام الدولاب محمد رؤوف خضراوي.

وأوضح خضراوي في تصريح لـ"وات"، أن هذه الخطوة التصعيدية، التي أقدم عليها المعتصمون وهم من العاطلين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية، تأتي في ظلّ التجاهل والتسويف الممنهج من قبل السلط الجهوية والمركزية تجاه مطالبهم المشروعة المتعلقة بمساهمة شركة "سيربت" البترولية في تنمية مناطقهم الفقيرة المتاخمة لها وفي تشغيل أبنائها العاطلين عن العمل.


وأكّد المتحدث على أن معتصمي الدولاب سيواصلون تحركاتهم الإحتجاجية التصعيدية الى حين تلبية مطالبهم المشروعة، مطالبا بضرورة تحوّل وفد حكومي الى مقر إعتصامهم في أقرب وقت لمعاينة أوضاعهم المعيشية عن كثب، والإستماع الى مشاغلهم ومطالبهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها.


وقال، من جهة أخرى، "إن شركة "سريبت" البترولية منتصبة في أراضيهم منذ سنة 1969 ورغم ذلك لم تقدم لمتساكني المناطق النائية والفقيرة المحيطة بها الراجعة بالنظر إلى معتمديتي العيون وسبيطلة أية مساهمة سوى الغازات السامة المنبعثة منها".
يشار إلى أن حقل البترول "الدولاب" بسبيطلة يحتوي على 19 بئرا مستغلة من طرف شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيربت" المنتصبة بالجهة منذ سنة 1969.



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215578

BenMoussa  ()  |Lundi 23 Novembre 2020 à 18h 45m |           
الفانة حنفية وليست مضخة
وعلى الدولة الاسراع بايجاد حلول لكل المناطق وتفادي توقيف الانتاج بها عوضا عن اللهث وراء القروض وتراكم الديون



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