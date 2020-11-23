الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين تواصل الاعتصام بمقر وزارة التربية في انتظار تسوية الاتفاقيات المبرمة وتلوح بالتصعيد

وات -

ينفذ أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين اعتصاما مفتوحا بمقر وزارة التربية منذ يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين الجامعة ووزارة التربية والقاضي بتمكينهم من عدد من المنح وإدماج القيمين المنتدبين بصفة وقتية واحتساب سنوات التعاقد والترقية الاستثنائية للسلكين وأفاد المولدي بن شعبان الكاتب العام للفرع الجامعي للنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين بجهة تونس في تصريح ل(وات) اليوم الاثنين أن الاعتصام مازال قائما في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع وزارة التربية ومع وزارة المالية وتحديد سقف زمني لتنفيذ المطالب، ملوحا بإمكانية التصعيد خلال الأيام القادمة وتنظيم يوم غضب جهوي يوم الخميس القادم .وبين بن شعبان أن الإشكال الرئيسي مع وزارة التربية أنه قد تم تطبيق محاضر الاتفاق الممضاة في 8 ماي 2018 بالنسبة للعاملين في التعليم الأساسي، في حين تم تهميش الاتفاق الخاص بالقيمين والقيمين العامين بالتعليم الثانوي بالرغم من أن مضمون الاتفاق هو ذاته بالنسبة للسلكين وتم إمضاؤه من قبل نفس المسؤولين في اليوم ذاته، وهو ما اعتبره "تمييزا سلكيا بين القطاعات" ويتضمن الاتفاق الممضي في ماي 2018، 11 أمرا تم التنصيص فيها بالخصوص على الترفيع في منحة الإشراف التي تشمل على الأقل 2500 قيم عام وتنظير منحة الساعات الإضافية بالمنحة المسندة لأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي التي ينتفع بها كل القيمين البالغ عددهم قرابة 13500 وفق المصدر ذاته ومن بين النقاط الهامة التي يدافع عنها المحتجون إصدار النصوص الترتيبية المفسرة للأوامر الصادرة في القانون الأساسي المنقح في 2013، وفق المولدي بن شعبان الذي أوضح أن هذه النصوص لم تصدر منذ أكثر من ثماني سنوات وأن النصوص المعتمدة اليوم هي نصوص ترتيبية قديمة وفق القانون الأساسي القديم الذي يعود الى سنة 2008 ولا تتماشى مع القانون المنقح وأكد الكاتب العام للفرع الجامعي بتونس ضرورة إيجاد حل لمشكلة حوالي ثلاثة آلاف قيم وقيم عام تم انتدابهم وفق صيغة أعوان وقتيين لتأطير التلاميذ من 1988 إلى 2001 تم اقتطاع ما بين عامين وخمس سنوات من أعوام العمل ولم يقع تنزيلها المالي من الصندوق الاجتماعي لاحتسابها في الأقدمية في التقاعد وطالب بإدماج 660 قيم تم انتدابهم بصيغة عون وقتي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولو على دفعات، وهم غير مشمولين بالتغطية الاجتماعية ولا يتلقون أجورا خلال أشهر العطلة المدرسية (جويلية وأوت وسبتمبر) ويعملون بنظام الأربعين ساعة في الأسبوع وهو مخالف للنظام الأساسي لسلك القيمين، مذكرا بأنه قد تم انتداب زملائهم وعددهم 7 آلاف في التعليم الأساسي وألف قيم في التعليم الثانوي .