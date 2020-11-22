المخرج مروان الطرابلسي:" فيلمي الجديد "نصف روح" يحكي عن تجرّد الإنسان من إنسانيته وقيمه"

وات -

أنهى المخرج السينمائي الشاب مروان الطرابلسي تصوير فيلمه الجديد "نصف روح" إنتاج "الحرّة للإنتاج"، وهو فيلم روائي قصير مازال في طور المونتاج، وسيرى النور مطلع العام المقبل.وأفاد مروان الطرابلسي، في تصريح لـ (وات) اليوم الأحد، أن مدّة الفيلم في حدود 25 دقيقة، وهو من بطولة الأستاذ المسرحي عبد القادر بن سعيد والطفلة آمنة الحلفاوي.وتدور أحداث هذا الشريط حول "الأب ناجي وابنته أمل يقطنان بمصنع قديم كائن في أطراف المدينة، يفقد الأب وظيفته لكنه يضطرّ لجميع الأشياء القديمة وبيعها ليظل على قيد الحياة... وذات يوم تصاب ابنته بورم في الدماغ، فيقرّر اجتياز امتحان استمع إليه في إعلان حول تجارة الأرواح".يقول مروان الطرابلسي "نحن نعيش في وقت لم يعد فيه البشر ذا قيمة، وأصبح التهميش في المجتمع هو القاعدة وأصبح المال هو الحاكم للعالم دون تردد".وأكد على أن العمل يسلّط الضوء على "قيمة البشر التي فقدت معناها وأصبحت اليوم سلعة تُباع وتُشترى"، مضيفا أن الفيلم ينطلق من ترجمة هذه المشاعر لنقد العالم المادي من منظور فلسفي ميتافيزيقي.ويُعتبر الفيلم الجديد "نصف روح" هو العمل الخامس في رصيد مروان الطرابلسي، بعد فيلمه الوثائقي الطويل "الرجل الذي أصبح متحفا"، وهو عمل لاقى نجاحا لافتا على الصعيد المحلي والدولي وحصد عديد الجوائز أهمها "أفضل شريط وثائقي" في مهرجان مينا السينمائي بلاهاي (جوان 2020) و"أفضل إخراج" و"جائزة النقد" و"جائزة الغرفة المغربية للفيلم الوثائقي" في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبقة المغربية (ديسمبر 2019).