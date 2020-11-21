الحرس الوطني : نزول امطار غزيرة بالطرق السيارة أ1 وأ3 وأ4 والدعوة الى اخذ الاحتياطات اللازمة

وات - تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن نزول أمطارغزيرة بجميع مصالح الطرقات السيارة، الطريق السيارة أ1 والطريق السيارة أ3 والطريق السيارة أ4 ودعت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ مروري اصدرته وزارة الداخلية صباح اليوم السبت، مستعملي الطريق الى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع إستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.
واضاف البلاغ انه يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية: - 71960448 - 71963512 كما يمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).
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واضاف البلاغ انه يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية: - 71960448 - 71963512 كما يمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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