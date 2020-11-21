الحرس الوطني : نزول امطار غزيرة بالطرق السيارة أ1 وأ3 وأ4 والدعوة الى اخذ الاحتياطات اللازمة

وات -

تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن نزول أمطارغزيرة بجميع مصالح الطرقات السيارة، الطريق السيارة أ1 والطريق السيارة أ3 والطريق السيارة أ4 ودعت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ مروري اصدرته وزارة الداخلية صباح اليوم السبت، مستعملي الطريق الى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع إستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.واضاف البلاغ انه يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية: - 71960448 - 71963512 كما يمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).