تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو إلى إضراب بـ3 أيام في حقلي نوارة والواحة البتروليين بداية من 30 نوفمبر الجاري

وات -

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اليوم الجمعة، برقية دعا فيها منظوريه العاملين في حقلي نوارة والواحة التابعين لشركة "أو إم في" النمساوية المنتصبة في صحراء ولاية تطاوين الى الاضراب عن العمل لـمدّة 3 ايام مع ايقاف الانتاج ابتداء من 30 نوفمبر الجاري.وتأتي هذه الدعوة للإضراب إثر فشل المفاوضات مع ادارة الشركة على خلفية طرد 50 عاملا واطارا في حقلي الانتاج في الصحراء وفي الادارة المركزية من بينهم كافة أعضاء النقابة الاساسية للشركة في الصحراء.وأكّدت المنظمة الشغيلة في برقيتها، التي تلقى مكتب "وات" بالجهة نسخة منها على أن هذا الاجراء غير قانوني وفيه تحد صارخ لمجلة الشغل ولجميع الاتفاقات الدولية.