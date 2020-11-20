تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو إلى إضراب بـ3 أيام في حقلي نوارة والواحة البتروليين بداية من 30 نوفمبر الجاري

وات - أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اليوم الجمعة، برقية دعا فيها منظوريه العاملين في حقلي نوارة والواحة التابعين لشركة "أو إم في" النمساوية المنتصبة في صحراء ولاية تطاوين الى الاضراب عن العمل لـمدّة 3 ايام مع ايقاف الانتاج ابتداء من 30 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الدعوة للإضراب إثر فشل المفاوضات مع ادارة الشركة على خلفية طرد 50 عاملا واطارا في حقلي الانتاج في الصحراء وفي الادارة المركزية من بينهم كافة أعضاء النقابة الاساسية للشركة في الصحراء.
وأكّدت المنظمة الشغيلة في برقيتها، التي تلقى مكتب "وات" بالجهة نسخة منها على أن هذا الاجراء غير قانوني وفيه تحد صارخ لمجلة الشغل ولجميع الاتفاقات الدولية.
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وتأتي هذه الدعوة للإضراب إثر فشل المفاوضات مع ادارة الشركة على خلفية طرد 50 عاملا واطارا في حقلي الانتاج في الصحراء وفي الادارة المركزية من بينهم كافة أعضاء النقابة الاساسية للشركة في الصحراء.
وأكّدت المنظمة الشغيلة في برقيتها، التي تلقى مكتب "وات" بالجهة نسخة منها على أن هذا الاجراء غير قانوني وفيه تحد صارخ لمجلة الشغل ولجميع الاتفاقات الدولية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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