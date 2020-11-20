الرصد الجوي: الوضع الجوي ملائم لنزول امطار هامة بداية من آخر نهار اليوم الجمعة والى حدود الاحد القادم

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي ان الوضع الجوي سيكون ملائما، بداية من آخر نهار اليوم الجمعة، لنزول امطار مؤقتا رعدية بأقصى الشمال والمناطق الغربية وبالجنوب.واضاف المعهد في بلاغ لمتابعة للوضع الجوي اصدره، الجمعة ، أنّ هذه الامطار ستشمل، غدا السبت 21 نوفمبر 2020 بقية مناطق الشمال والوسط وتكون احيانا غزيرة وهامة خاصة باقصى الشمال والشمال الغربي ثم جهة الساحل بعد الظهر.وتوقع المعهد ان تتراوح كميات الامطار بين 40 و 60 مليمترا لتصل، احيانا، الى حدود 80 مليمترا مع تساقط البرد باماكن محدودة وهبوب رياح قوية اثناء ظهور السحب الرعدية.وسيتواصل نزول الامطار الرعدية، يوم الاحد 22 نوفمبر 2020، باغلب الجهات وتكون هامة خاصة بالشمال والمناطق الشرقية وفق بيانات الأرصاد الجوية.