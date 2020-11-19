ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 تتراجع بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2020

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قدّرت ميزانية التعهّد لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية لسنة 2021 بقيمة 1،264 مليار دينار، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2020 (1،479 مليار دينار)، وفق ما جاء بمشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021.وأكّد وزير التجهيز، كمال الدّوخ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، الخميس، بالبرلمان تطور ميزانية الدفع للوزارة بنسبة 3ر17 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 1،735 مليون دينار.واعتبر الدّوخ أن تطور ميزانية الدفع تعد الأهم منذ سنوات ممّا سيسمح للوزارة بتحقيق برامجها.وأوضح أن 80 بالمائة من هذه الميزانية ستخصّص لنفقات الاستثمار و10 بالمائة منها للعمليّات الماليّة و10 بالمائة لنفقات التأجير والتسيير.وأفاد بأنّ ميزانيّة الدفع لوزارة التجهيز تشمل 1،348 مليار دينار للبنية التحتية و0،205 مليار دينار لفائدة التهيئة الترابية والتعمير وحوالي 0،137 مليار دينار لبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي ونحو 0،047 مليار دينار للمساندة.