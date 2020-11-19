   Warda - سهرانة  

بسبب سوء الأحوال الجوية... إلغاء سفرة السفينة "قرطاج" ليوم الجمعة 20 نوفمبر

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 16:35 قراءة: 0 د, 35 ث
تعلم الشركة التونسية للملاحة حرفائها أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط وحفاظا على أمن وسلامة المسافرين، تم إلغاء سفرة السفينة "قرطاج" المبرمجة على خط تونس - جنوة ليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 وبالتالي إلغاء رحلة جنوة - تونس ليوم السبت 21 نوفمبر 2020.

ويمكن للمسافرين الحاجزين على رحلة تونس- جنوة السفر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 على خط تونس - مرسيليا أو يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 على خط تونس - جنوة دون معاليم إضافية.


كما يمكن للمسافرين الحاجزين على رحلة جنوة - تونس السفر يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 على خط مرسيليا - تونس أو يوم السبت 28 نوفمبر 2020 على خط جنوة - تونس دون معاليم إضافية.

لمزيد المعلومات الاتصال بـ 71346061.

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