بسبب سوء الأحوال الجوية... إلغاء سفرة السفينة "قرطاج" ليوم الجمعة 20 نوفمبر

تعلم الشركة التونسية للملاحة حرفائها أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط وحفاظا على أمن وسلامة المسافرين، تم إلغاء سفرة السفينة "قرطاج" المبرمجة على خط تونس - جنوة ليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 وبالتالي إلغاء رحلة جنوة - تونس ليوم السبت 21 نوفمبر 2020.ويمكن للمسافرين الحاجزين على رحلة تونس- جنوة السفر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 على خط تونس - مرسيليا أو يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 على خط تونس - جنوة دون معاليم إضافية.كما يمكن للمسافرين الحاجزين على رحلة جنوة - تونس السفر يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 على خط مرسيليا - تونس أو يوم السبت 28 نوفمبر 2020 على خط جنوة - تونس دون معاليم إضافية.لمزيد المعلومات الاتصال بـ 71346061.