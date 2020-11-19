وزارة التربية: عدد الاصابات بفيروس "كورونا" بالوسط المدرسي يبلغ 2615 حالة الى غاية 17 نوفمبر شفي منها أكثر من 77 بالمائة

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بلغ عدد الاصابات بفيروس "كورونا" بالوسط المدرسي، 2615 حالة اصابة من يوم 15 سبتمبر المنقضي الى غاية 17 نوفمبر الجاري، شفي منهم 2017 مصاب أي بنسبة شفاء بأكثر من 77 بالمائة.وأفادت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الخميس، حول تحيين الوضع الصحي بالوسط المدرسي، ان هذه الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالوسط المدرسي تتوزع بين 1225 اصابة في صفوف المدرسين و1079 اصابة في صفوف التلاميذ و247 اصابة لدى اطارات الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والمرشدين التطبيقيين و64 اصابة بالنسبة للعملة.