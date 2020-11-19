اشرف عوادي: المجتمع المدني يمكنه توفير 5 الاف وطيفية خلال سنة 2021 في ظل توفر هبات دولية تقارب 120 مليون دينار

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قال رئيس منظمة "انا يقظ"، أشرف عوادي، الخميس، إنّه بإمكان المجتمع المدني خلق زهاء 5 ألاف موطن سنة 2021 في ظل توفر تمويلات دولية بقيمة 120 مليون دينار مخصصة للمجتمع المدني لكنة يحتاج في المقابل الى تطوير التشريعات والقوانين.وكشف العوادي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، عن توفر 25 مليون دولار، اي 75 مليون دينار، ستهبها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، للمجتمع المدني المحلي خارج العاصمة، ما يدل ان قابلية التشغيل ستكون مهمة جدا.وشدّد المتحدث على الحاجة لمساعدة قطاع المجتمع المدني من خلال تمكنيه من عقود التشغيل على غرار عقد "أمل" بما يعزز قدرته على توفير مواطن الشغل في ظل الصعوبات التي يعشها القطاع العام والقطاع الخاص.وقال العوّادي : " نعامل على مستوى الحقوق كما تعامل الشركات في حين نعامل على مستوى الواجبات على شكل هيكل هجين اذ لا تتمع الجمعيات على صعيد التشغيل باي عقود تشغيل على غرار عقد "امل" مما يتطلب تطويرها خلال السنوات المقبلة " وأضاف موضحا: تدفع " انا يقظ"، سنويا، 1 مليون دينار على شكل جباية وتوفر أكثر من 40 موطن شغل لكن في صورة توفر عقود تشغيل على غرار عقد "امل" فانها سترفع عدد العاملين.وتطالب الجمعيات ومن بينها "أنا يقظ" ، باقرار حق الجمعيات في التمتع بالامتيازات على غرار المؤسسات الاقتصادية في مشروع قانون المالية لسنة 2021 ووضع اجراءات لتسجيل الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات واعفاء الجمعيات من خطايا التاخير وتسهيل اجراء نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة .