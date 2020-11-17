المنستير: الاعلان عن التمديد في حظر الجولان بالجهة لمدة 3 أسابيع إضافية

وات -

أعلن والي المنستير، في قرار أصدره يوم أمس الثلاثاء، عن التمديد في حظر جولان الأشخاص والعربات بالجهة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي لمدّة ثلاثة أسابيع إضافية تمتد من تاريخ 15 نوفمبر الجاري الى غاية 6 ديسمبر المقبل.ويتم العمل بحظر الجولان بداية من الساعة الثامنة ليلا وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا من يوم الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا يومي السبت والأحد، وفق ذات القرار الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.واستثنى الوالي، من هذا القرار، منع الجولان بالنسبة إلى الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، في المقابل تقرر "منع التنقل من وإلى ولاية المنستير إلاّ لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها كما يستثنى الطلبة من هذا الاجراء".وكان والي الجهة، قد أعلن فرض حظر الجولان لأوّل مرة خلال الفترة الممتدة من غرة أكتوبر الفارط الى غاية 15 من نفس الشهر، وتم التمديد فيه مرة أولى من 16 أكتوبر الى 30 من الشهر ذاته، ثم من 31 أكتوبر إلى 14 نوفمبر الجاري.وأعلن في قرار ثان بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، عن التمديد للمرة الثانية في فتح جميع الأسواق الأسبوعية بالجهة خلال الفترة الممتدة من 16 نوفمبر الجاري الى 6 ديسمبر المقبل، باعتماد أيام انتصاب الأسواق المنصوص عليها في عقود الاستلزام دون غيرها.يذكر أنه تقرر بتاريخ 14 أكتوبر الفارط، تعليق انتصاب جميع الأسواق الأسبوعية بكامل الجهة من 16 أكتوبر الى 30 من نفس الشهر، ضمن إجراءات اتخذتها السلطة الجهوية للحدّ من انتشار فيروس "كورونا"، ثم تقرر في 30 أكتوبر، إعادة فتح الأسواق الأسبوعية من جديد انطلاقا من 31 أكتوبر إلى غاية 7 نوفمبر الجاري، وأخيرا التمديد في هذا الإجراء من 8 نوفمبر إلى غاية 15 نوفمبر الجاري.