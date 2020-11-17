الغرفة الوطنية للمقاهي صنف 1، تطالب الحكومة بتمديد فترة فتح المقاهي الى حدود حلول موعد حظر الجولان

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طالبت الغرفة الوطنية للمقاهي صنف 1، الحكومة بربط موعد غلق المقاهي بتوقيت حظر الجولان واتخاذ حزمة اجرءات اخرى لفائدة القطاع ملوحة باتخاذ كافة الاشكال التصعيدية القانونية في حال عدم الاستجابة لمطالبها واضافت الغرفة في بلاغ لها، الثلاثاء، انه ان رؤساء الغرف الجهوية استنكروا، خلال اجتماعهم يوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، قرار التمديد في حظر التجول الليلي بثلاثة أسابيع في سبيل مكافحة تفشي كوفيد - 19، دون أن يكون مصحوبا بأي إجـراء تعويضي للقطاع.وطالبت الغرفة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بتأجيل سداد كل الفواتير الخاصـــة بالاستغلال كما طالبت الدولة بالتعويض النسبي عن الخسائر المنجرة عن جائحة كوفيد -19.ولوحت الغرفة في المقابل باتخاذ كافة أشكال التصعيد القانونية للحفاظ على مصالـح منظوريها وديمومة القطاع في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها.يشار الى ان اصحاب المقاهي احتجوا منذ 15 يوما على قرار الحكومة العودة الى فرض قيود على المقاهي من بينها عدم جلوس الحرفاء وهو ما دفع الى تخفيف الاجراءات والسماح لهم باستخدام الكراسي.وقد اعلنت ولايات تونس الكبرى في بلاغ مشترك منتصف اكتوبر المنقضي عن اتخاذ إجراء لفائدة المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم يقضي باستغلال 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة.