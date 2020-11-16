وزارة التربية: نسية الشفاء من كوفيد 19 في الوسط المدرسي تبلغ 80,3 بالمائة من اجمالي 2386 اصابة إلى حدود يوم 14 نوفمبر الجاري

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بلغت نسبة الشفاء من الاصابة بكوفيد 19 بالوسط المدرسي 80,3 بالمائة من اجمالي 2386 حالة اصابة مسجلة إلى غاية 14 نوفمبر الجاري، حسب آخر تحيين للوضع الصحي بالوسط المدرسي، نشرته وزارة التربية، مساء الاثنين، على صفحتها الرسمية على فايسبوك.وبلغ عدد حالات الشفاء 1915 حالة شفاء تتوزع بين 857 حالة في صفوف التلاميذ، و855 حالة في صفوف المدرسين، و160 حالة في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و43 حالة شفاء في صفوف العملة وتتوزع الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ 15 سبتمبر 2020 بالوسط المدرسي، بين 1119 إصابة في صفوف المدرسين، و993 إصابة في صفوف التلاميذ، و217 اصابة بين اطارات الاشراف الاداري والبيداغوجي، والإداريين، والقيمين العامين، والقيمين والمرشدين التطبيقيين، إضافة إلى 57 إصابة في صفوف العملة، حسب هذا التحيين.