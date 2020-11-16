القيروان: ماء "ملوث" بمنطقة حاجب العيون.. بين استنكار الأهالي ونفي "الصوناد" في انتظار صدور التحاليل المخبرية

وات -

أعرب أهالي مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان، اليوم الاثنين، عن استيائهم وامتعاضهم على إثر ملاحظتهم، موفى الاسبوع الفارط، تغير في لون مياه الحنفية بالمدرسة الاعدادية وبعدد من المنازل بالمنطقة.وبيّنوا، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، بأن مياه الحنفية أصبحت صفراء اللون وبها شوائب يمكن رؤيتها بالعين المجردة "تشبه شعر راس الانسان او الوبر الذي يغطي جسم الحيوان"، على حد تعبيرهم، مؤكدين بأنها "مياه ملوثة وغير صحية وغير صالحة للشرب او لاي استعمال آخر".واستنكر الأهالي، تلوث هذه المياه التي وصفوها بـ"الغريبة"، مأكدين أنهم سيقاطعون مياه "الصوناد" الى حين صدور نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي قامت برفعها مصالح الادارة الجهوية للصحة بالقيروان.وأوضح الناشط في المجتمع المدني "معز الجابري"، انه وبمجرد ملاحظة تغير في مياه الحنفيات بالمدرسة الاعدادية بحاجب العيون، تم الاتصال بممثل ادارة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، ومستشفى حاجب العيون، ومعتمد الجهة، من اجل الكشف عن مصدر هذا التلوث، وطلب اجراء التحاليل اللازمة.وأضاف، أنه تم التنبيه على أهالي مدينة حاجب العيون بعدم استعمال مياه الحنفيات الى حين الوقوف على اسباب التلوث والقيام بعمليات التعقيم حفاظا على صحة الاهالي.وذكرت مجموعة من ربات البيوت بمدينة حاجب العيون، وتحديدا بتقسيم الشركة العقارية للسكنى، وهي اقرب منطقة لخزان الماء التابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، انهن قمن باغلاق الحنفيات على الفور بعد ملاحظة "تغير لون ورائحة الماء مع احتوائه لشعر مجهول"، كما بادرن بشراء المياه من الباعة المتجولين او المياه المعدنية كبديل، محملن المسؤولية الى شركة "الصوناد" في اي ضرر يلحق بالاهالي.من جانبه، نفى مدير اقليم الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه بالقيروان، سامي المحفوظي، في تصريح لـ"وات"، ان يكون التلوث صادر عن خزان الماء بمدينة حاجب العيون، مشيرا الى انه وبحسب التحاليل الاولية التي قامت بها إدارته اثر رفع عينات يوم الجمعة الفارط، قبل انبوب عداد الماء بالمدرسة الاعدادية بحاجب العيون وبعده، فان الشكوك الاولية تتجه الى وجود تلوث الشبكة الداخلية للمياه بالمدرسة الاعدادية.واكد، انه تم رفع عينات للمرة الثانية، اليوم الاثنين، لمزيد التأكد وسيتم الاعلان عن نتائجها يوم الاربعاء المقبل، على حد قوله.من جهته، أفاد كاهية مدير الصحة البيئية بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان، انيس الزايدي، ان التحاليل الاولية اثبتت "سلامة مياه شبكة الصوناد من الناحية البكتريولوجية"، مضيفا انه سيتم يوم الاربعاء القادم الاعلان عن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من الشبكة الداخلية للمدرسة الاعدادية بحاجب العيون.