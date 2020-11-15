بنزرت: تدعيم المنصة اللوجستية بميناء الصيد البحري بجرزونة برافعة جديدة بقيمة 4 مليون دينار

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تدعمت المنصة اللوجستية بميناء الصيد البحري بجرزونة، برافعة جديدة بكلفة تناهز 4 ملايين دينار (م د ).وقال الرئيس المدير العام لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيذ البحري، فوزي بن حميدة ، ان هذه الرافعة الجديدة، التي وصلت، اليوم الأحد، الى ميناء جروونة، تندرج ضمن برنامج اداري واستثماري متكامل اعدته الوكالة في اطار اعادة هيكلتها وتدعيم دورها التنموي، بكلفة مالية جملية تناهز 30 م د.ويشمل هذا البرنامج اقتناء اربع رافعات اخرى بقدرة 250 طن و300 طن، ستوجه الى موانئ قليبية وصفاقس وطبلبة ورافعة خامسة ستوجه إمّا لميناء جرجيس او ميناء الشابة او قابس حسب توفر الفضاء الخاص لها.ويتضمن البرنامج، كذلك، اقتناء ثلاث وحدات جهر للموانئ وعدة زوارق لتنظيف احواض الموانئ الخمسة ومعدات صيانة وخمس شاحنات ثقيلة ومتوسطة الحجم وشاحنات تنظيف ورافعات اوتوماتيكية وسيارتين خفيفتين.واوضح رئيس المجلس الجهوي للتنمية (والي بنزرت، محمد قويدر)، ان هذه الرافعة الجديدة، التي تعادل قوتها 250 طن، ستساهم في تثمين الدور الاقتصادي والتنموي لميناء جرزونة للصيد البحري خاصة بعد استكمال اسغال تهيئته وتوسعته.ولفت الى انه سيتم تحويل الرافعة الحالية المتواجدة بالميناء، والتي تقارب حمولتها 110 طن الى ميناء الصيد البحري بغار الملح بعد تهيئة الفضاء الخاص بها.وابرز عضو الممتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية ببنزرت المكلف بالصيد البحري، علي الطرابلسي، من جانبه، الدور الاستراتيجي للرافعة الجديدة بالنسبة لبحارة الجهة وكل العاملين ببحر الشمال من بقية الجهات سواء من حيث تدعيم السلامة وايضا تفعيل الانتاج .وذكر في هذا السياق انه مع تدعيم المنصة اللوجستية للميناء ستتحسن ظروف عمل اصحاب المراكب البحرية، الذين مازالوا يضطرون الى التحول الى الجنوب او الجزائر للقيام بالاصلاحات اللازمة لمراكبهم.ولاحظ ان تدعيم المنصة سيسهم، ايضا، في تحسين ظروف عمل بقية الورشات والناشطين في القطاعات المتداخلة كالميكانيك والنجارة والتبريد والاصلاحات الكهربائية وغيرها من المجالات المهنية الحيوية .