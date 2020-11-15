الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 15 نوفمبر 2020

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قبلي: تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لامراة اصيلة مدينة دوز

باجة: 5 حالات وفاة جديدة و39 إصابة بفيروس"كورونا"

أكد، مدير المستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي، صولة رجب، اليوم الاحد، تسجيل حالة وفاة جديدة، مساء امس السبت، جراء الاصابة بفيروس "كورونا" لامراة أصيلة مدينة دوز ، تبلغ من العمر 68 سنة كانت تقيم بقسم الكوفيد بهذه المؤسسة.وأضاف، ذات المصدر، في تصريح ل"وات"، ان اجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء، بلغ الى حد الان 27 حالة، منها 26 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.يشار الى ان معتمديتي دوز الشمالية والجنوبية، سجلتا بعد إعادة فتح الحدود، 15 حالة وفاة و اكثر من 350 اصابة مؤكدة بالفيروس.سجلت، ولاية باجة، أمس السبت، 5 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في الجهة، الى 46 حالة.وقد سجلت 3 من بين الوفايات الجديدة، بقسم الكوفيد بالمستشفي الجهوى بباجة لامراتين ورجل تتراوح اعمارهم بين 60 و92 سنة، اضافة الى حالة وفاة بمصحة خاصة لرجل ستيني، ووفاة رجل في 76 من عمره اصيل مجاز الباب، بمصحة خاصة بتونس.من جهة اخرى، ارتفع عدد الحالات الايجابية بباجة الى 1726 بعد تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يقارب نصفها ( 18) بمدينة باجة، و9 بتستور ، و7 بمجاز الباب، و3 بتبرسق، و2 بقبلاط وقد تماثل للشفاء، 1158 شخصا من بين المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة.