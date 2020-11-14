ولاية تونس: 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وات -

سجّلت ولاية تونس 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الجملي للإصابات منذ فتح الحدود 27 جوان المنقضي الى 3054 إصابة حسب أخر حصيلة محيّنة أمس الجمعة وفق ما صرّح به اليوم لــ(وات) المدير الجهوي للصحة طارق ناصر.وأكد طارق بن ناصر وجود 425 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة تتوزّع إلى 209 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و216 في المصحات الخاصة .وأفاد المدير الجهوي للصحة ان 1920 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي في حين أن عدد الأشخاص الحاملين للفيروس والذين مازالوا في الحجر الصحي الإجباري بلغوا الى حد اخر تحيين ليوم الجمعة المنقضي 889 مصابا .وأشار طارق بن ناصر الى ان التقليص من خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى نسبة قد تصل الى اكثر من 70 بالمائة مرتبط أساسا بالتزام 80 بالمائة من مجموع المواطنين بتطبيق البروتوكول الصحي وارتداد الكمامات .وذكر المتحدث أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد .