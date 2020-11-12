صفاقس: أعوان شركة "بيرنكو" النفطية بقرقنة في إضراب عن العمل اليوم وغدا مع وقف الانتاج على خلفية جملة من المطالب

وات -

ينفّذ اعوان شركة "بيرنكو" حقل الشرقي بجزيرة قرقنة، من ولاية صفاقس، اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، اضرابا عن العمل مع وقف الانتاج، وذلك على خلفية عدم تطبيق اتفاقيات سابقة بعنوان سنتي 2018 و2019 وعدم احترام بعض فصول اتفاقية المؤسسة الممضاة سنة 2018، وفق ما ذكره كاتب عام الفرع الجامعي للنفط والمواد الكيمائية بالاتحاد الجهوي للشغل، سمير المطيبع.وأضاف، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن تنفيذ هذا الاضراب يعود كذلك الى عدم حضور اصحاب القرار بالشركة، على غرار الرئيس المدير العام للمؤسسة والمدير الاداري والمالي، للجلسة الصلحية التي انعقدت يوم 10 نوفمبر الجاري بمقر ولاية صفاقس، مما ادى الى فشلها، بحسب قوله.ويطالب أعوان شركة "بيرنكو" النفطية، بتفعيل المنحة التحفيزية بعنوان سنتي 2018 و2019 ، والزيادة العامة في الاجور بعنوان سنة 2020 ، والتدرج الالي في سلم الاجور منذ جانفي 2020 ، وتوحيد المنح بين جميع عمال حقل الشرقي، وتوفير السكن بالنسبة للسواق القاطنين خارج جزيرة قرقنة، فضلا عن المطالبة باحداث الصندوق الاجتماعي وعقود التأمين والترقيات.