الكاف: استنكار رؤساء المنظمات والهيئات الوطنية بالجهة إقصاء الولاية من برنامج التنمية للحكومة

وات -

استنكرت المنظمات والهيئات الوطنية بولاية الكاف، اليوم الاربعاء، في بيان أصدرته على إثر اجتماع استثنائي تشاوري حول ما جاء في النقطة الإعلامية لرئيس الحكومة بتاريخ 09 نوفمبر الجاري، حول حل أزمة الكامور، تغييب جهة الكاف وتهميشها في برنامج التنمية للحكومة الموجه للجهات الداخلية خلال الفترة المقبل.وأعربت كل من هيئة المحامين، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكاف، في نفس البيان، الذي تحصلت (وات)، على نسخة منه، عن تضامنها التام مع المطالب التنموية المشروعة لمتساكني الولاية وحقهم في العيش الكريم.ودعوا، في ذات السياق، رئاسة الحكومة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات السابقة لفائدة الولاية مع المنظمات والهيئات الوطنية بولاية الكاف، وبمحاضر جلسات العمل، على غرار قرارات المجلس الوزاري المنعقد بمقر ولاية الكاف بتاريخ 16 أفريل 2016 بإشراف رئيس الحكومة لحبيب الصيد.وحملوا، الحكومة مسؤولية حالة الاحتقان التي تسود الجهة، واستعداد متساكنيها للدفاع عن مطالبهم المشروعة بكافة الوسائل النضالية التي يكفلها القانون، وفقب تعبيرهم.