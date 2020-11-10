رئيس قسم الأمراض السارية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس يتحدث عن الاعراض الشائعة والنادرة لفيروسSars-CoV-2

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أفاد الاستاذ في الطب ورئيس قسم الأمراض السارية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس منير بن جماعة أن الدراسات العلمية العالمية أظهرت أن حوالي ثلث المرضى المصابين بفيروس كورونا ظهرت عليهم أعراض تدل على وجود خلل في الجهاز العصبي للمريض وأضاف بن جماعة في هذا الصدد أن عدة علامات تبرز تضرر الجهاز العصبي على غرار فقدان حاستي الشم والتذوق الى جانب الصداع وفقدان الوعي فضلا عن بروز علامات أخرى نادرة منها التهاب في أنسجة المخ (التهاب دماغي) وحالات الصرع.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن فيروس Sars-CoV-2 المسبب لمرض كوفيد-19 أظهر منذ انتشاره في أغلب دول العالم في شهر ديسمبر 2019 عدة علامات وأعراض منها الشائعة ومنها النادرة والتي اصابت الجهاز العصبي والهضمي والتنفسي والبولي وغيرها من العلامات الجلدية والقلبية النادرة وغير الشائعة ولازالت الدراسات العلمية متواصلة حول هذا المرض المعدي وذكر أن من العلامات الأكثر شيوعا لـ Sars-CoV-2 المعروفة لدى الاوساط الطبية والمتعارف عليها هي ارتفاع درجة الحرارة (38 درجة مائوية) وذلك بنسبة 88 بالمائة الى جانب السعال الجاف بنسبة 68 بالمائة والسعال المصاحب لافرازات بنسبة 33 بالمائة وصعوبة التنفس بنسبة11 بالمائة ولفت بن جماعة الى أنه تظهر لدى مريض كوفيد-19 أوجاعا في العضلات والمفاصل بنسبة 15 بالمائة وأوجاعا في الرأس بنسبة 14 بالمائة وأوجاعا في البلعوم ب14 بالمائة والارهاق بنسبة 38 بالمائة وبخصوص العلامات التي يمكن أن تظهر على المصاب بفيروس كورونا على مستوى القلب والشرايين تخثر الدم في الاوعية الدموية مما يتسبب في الجلطات في شرايين الساق أو في عروق الرئة اوالتهاب عضلة القلب واضطراب في انتظام ضربات القلب وتؤدي الاصابة بفيروس كورونا وفق ذات المصدر أيضا الى التهاب ملتحمة العين وهي عبارة عن غشاء شفاف يبطن جفن العين من الداخل وبياضها، وتعمل على ترطيب ?العين من خلال إنتاج المخاط والدموع، كما تؤدي دورا ?مناعيا يتمثل في رصد الأجسام الغريبة والجراثيم ومنع دخولها إلى العين كما تحدث بن جماعة عن العلامات النادرة للمرض على غرار تضرر الجهاز الهضمي الذي تظهر عليه علامات اختلال وظائف الكبد منها التهاب كبدي ناتج عن فيروس كورونا مشيرا الى أن هذه العلامات لم تسجل انتشارا واسعا ولكنها تبقى من الحالات النادرة التي يسببها فيروس كورونا المستجد حسب تقديره يشار الى أن تونس سجلت منذ مطلع شهر مارس 2020 الى غاية 8 نوفمبر الجاري 71569 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد وكانت مصالح وزارة الصحة قد أعلنت في تصريحات سابقة أن ما بين 70 و 80 بالمائة من المصابين لا تظهر لديهم أعراض.