   Saba7 - دبكة  

الحرس الوطني- الإطاحة بعنصر تكفيري على إثر عملية استباقية

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 10:09 قراءة: 0 د, 26 ث
على إثر عملية استباقية، تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من الإطاحة بعنصر تكفيري يكنى "أبو قسورة" مبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يعتزم القيام بأعمال تصفية بواسطة سلاح ناري في إطار مخطط تخريبي يهدف لبث الفوضى بالبلاد وتخفيف الضغط على العناصر التكفيرية المعروفة أمنيا.

ووفق بلاغ للداخلية تبيّن وأنّ المعني على تواصل مع عدد من العناصر الإرهابية بالخارج ويستغل عمله كمدرب لفنون القتال لاستقطاب صغار السن قصد تبني فكره التّكفيري.
بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 30 أكتوبر 2020، أذن حاكم التحقيق المتعهد بالبحث بإيداعه السجن.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214748

Amir1  (Tunisia)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 10h 21m |           
أحسنتم...بواسل الحرس الوطني



En continu

Toutes les news

عيد الشجرة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 | 24 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:53 12:10 06:53 05:24
24°
 24° % 41 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-1723°-1724°-1725°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21275,8

  • (9 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24714 DT        1$ =2,75217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 nov)   1502,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة