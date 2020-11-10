الحرس الوطني- الإطاحة بعنصر تكفيري على إثر عملية استباقية

على إثر عملية استباقية، تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من الإطاحة بعنصر تكفيري يكنى "أبو قسورة" مبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يعتزم القيام بأعمال تصفية بواسطة سلاح ناري في إطار مخطط تخريبي يهدف لبث الفوضى بالبلاد وتخفيف الضغط على العناصر التكفيرية المعروفة أمنيا.ووفق بلاغ للداخلية تبيّن وأنّ المعني على تواصل مع عدد من العناصر الإرهابية بالخارج ويستغل عمله كمدرب لفنون القتال لاستقطاب صغار السن قصد تبني فكره التّكفيري.بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 30 أكتوبر 2020، أذن حاكم التحقيق المتعهد بالبحث بإيداعه السجن.