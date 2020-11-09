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اتحاد الشغل وهيئة مكافحة الفساد يوقعان على اتفاقية تعاون وشراكة

Publié le Lundi 09 Novembre 2020 - 23:05 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - وقع اليوم الاثنين كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للشغل، على اتفاقية تعاون وشراكة، تهدف إلى دعم التعاون بين الطرفين في مجال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وقواعد الشفافية ضمن مشاريع مشتركة وتنص الاتفاقية، التي تولى توقيعها رئيس الهيئة عماد بوخريص والأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، على تعزيز انفتاح الاتحاد العام التونسي للشغل على أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته، وفق ما أفاد به اتحاد الشغل في بلاغ له وسيتولى الطرفان بموجب هذه الاتفاقية اعداد وتنفيذ برامج للتوعية بمخاطر الفساد وتأثيراته السلبية على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي، كما سيعدّان برامج توعوية وتكوينية للتعريف بمبادئ الحوكمة ومكافحة الفاسد والممارسات الفضلى في التسيير بالهياكل الوطنية والجهوية والقطاعية.

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