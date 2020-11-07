المهدية - كوفيد 19: عدد الإصابات بالفيروس يتجاوز عتبة الألف حالة منذ بداية الجائحة

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بلغ العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" بجهة المهدية، اليوم السبت، 1024 إصابة منذ ظهور أول إصابة بتاريخ 8 مارس 2020.وأفادت الإدارة الجهوية للصحة، اليوم، أن نتائج التحاليل المخبرية لـ92 عينة كشفت 31 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 12 حالة، وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 17 بالمهدية، و9 بالجم، وإصابتين بكل من السواسي، وقصور الساف، وإصابة واحدة بالشابة.وارتفع عدد المصابين المقيمين، في الوقت الراهن، بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية إلى 33 منهم 12 مصابا في الانعاش و15 بوحدة كوفيد+، و5 بقسم الاستعجالي، ومصاب واحد بالمستشفى الجم.وتبيّن الإحاصئيات أن إجمالي الإصابات، منذ بداية الجائحة، والبالغ 1024 إصابة توزع إلى 30 حالة وفاة، و671 شفاء، و323 حالة نشطة (حاملة للفيروس).