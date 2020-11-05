   Farid - بساط الريح  

ضباب محلي كثيف هذه الليلة وصباح الجمعة (معهد الرصد الجوي)

Publié le Jeudi 05 Novembre 2020 - 21:16 قراءة: 0 د, 21 ث
يكون الوضع الجوي، أثناء هذه الليلة وصباح يوم الجمعة، متميزا بظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية، وينتظر أن يكون كثيفا، خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والغابات والطرقات، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 800 متر.

ومن المنتظر تقشّع هذا الضباب تدريجيا، بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

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