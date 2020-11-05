بداية توزيع الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية يوم 15 نوفمبر الجاري

وات -

كشف الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، اليوم الخميس، أنه تقرر الانطلاق في توزيع الدفعة الثانية من التلقيح ضد النزلة الموسمية من قبل الصيدلية المركزية إلى الصيادلة الموزعين بالجملة، بداية من 15 نوفمبر الجاري، على أن تتوفر بالصيدليات الخاصة في اليوم الموالي.وأفاد عميرة في تصريح لـ (وات) إنه تم الاتفاق على موعد التوزيع خلال اجتماع عشية اليوم بوزارة الصحة جمع ممثلين عن الوزارة وإدارة الرعاية الصيحة الأساسية، والصيدلية المركزية، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، والغرفة النقابية للصيادلة الموزعين بالجملة.وتوقع المتحدث أن تحصل الصيدليات الخاصة على كميات في حدود 170 ألف تلقيح (من جملة 200 ألف لقاح)، معتبرا أنها تظل "غير كافية".وأشار إلى أن هناك عديد الأطراف التي طالبت بالحصول على جرعات من التلقيح على غرار الأطباء في القطاع الخاص (في حدود 10 آلاف لقاح) وغيرهم.ومن المتوقع أن يتم التنسيق بين نقابة الصيادلة والصيادلة الموزعين بالجملة من أجل تنظيم عملية توزيع اللقاح على الصيدليات قصد تمكين أكبر عدد ممكن من الصيدليات الخاصة من الحصول على التلقيح ومن أجل منع الاحتكار كأن يتم إلزام كل صيدلية بشراء اللقاح من موزع وحيد، وفق ما أوضحه عمبرة.وسيتم تقديم توصيات موجهة للصيدليات الخاصة من قبل وزارة الصحة لتحديد الفئات المستهدفة وذات أولوية الانتفاع بهذا التلقيح على غرار كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بهدف الحد من الحالات المرضية جراء النزلة الموسمية في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يسجل نسقا متصاعدا على مستوى الإصابات والوفيات.وكان الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية كشف في حوار سابق لــ(وات) عن توفير مخزون بنحو 200 ألف تلقيح إضافي ضد النزلة الموسمية مع نهاية شهر أكتوبر الماضي.علما أنه تم قبل نحو شهر توزيع دفعة أولى من التلقيح ضد النزلة الموسمية (100 ألف لفائدة الصيدليات الخاصة و55 ألف إدارة الرعاية الصحة الأساسية).