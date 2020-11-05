منوبة: رفع 154 مخالفة اقتصادية خلال حملة إقليمية لمراقبة الخضر والغلال ومخازن التبريد بالجهة

وات -

أسفرت حملة اقليمية لمراقبة قطاع الخضر والغلال بمحلات البيع بالتفصيل ومخازن التبريد، انتظمت طيلة اليوم الخميس بولاية منوبة، عن رفع 154 مخالفة اقتصادية خلال تنفيذ 963 زيارة شملت كافة معتمديات الجهة، حسب تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتجارة بمنوبة.وقد أسفرت الحملة، التي تتنزل في إطار تكثيف عمليات مراقبة الجودة بمحلات بيع الخضر والغلال ومقاومة الاحتكار، واستهدفت 82 مخزن تبريد، عن حجز 162 طنا من البطاطا، و750 كلغ من الطماطم، و250 كلغ من الفلفل، و500 كلغ من البصل الجاف، و61 لترا من مواد التعقيم و76 لترا من الزيت النباتي المعلب.وأشار، ذات التقرير، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، الى ان المخالفات تعلقت بالترفيع في الاسعار وغياب الفوترة وعدم اشهار الاسعار في محلات بيع منتوجات الخضر والغلال، فضلا عن عدم مسك دفتر حركية المخزون ومسك واستعمال آلات وزن غير قانونية والمضاربة والاحتكار في عدد من مخازن التبريد.يذكر أن الحملة، شارك فيها 18 فريقا للمراقبة الاقتصادية من ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وزغوان ونابل، بدعم من إدارة الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ووحدات الامن والحرس الوطنيين.