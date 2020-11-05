زغوان: تسجيل حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وات -

سجلت ولاية زغوان اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" لرجل يبلغ من العمر 71 سنة أصيل مدينة زغوان خضع للعلاج بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ 25 أكتوبر الماضي ليرتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة سهيل بالي ل(وات) وأفاد بالي أن مصالح الصحة سجلت اليوم كذلك 32 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفع بموجبها إجمالي الاصابات بالجهة إلى 636 إصابة منها 55 حالة سجلت لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية واشار إلى أن فنيين إثنين من مصالح الصحة العسكرية تحولا صباح اليوم إلى مدينة الفحص للقيام بعمليات تقصي عن الفيروس والقيام بالتحاليل السريعة بالتعاون مع عدد من الاطارات شبه الطبية بالمنطقة.