نابل: 5 وفايات جديدة بفيروس "كورونا" من بينها شاب في 23 من عمره ولا يشكو من أية أمراض مزمنة

وات -

سجّلت، ولاية نابل، اليوم الاربعاء، 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 91 حالة وفاة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه ومن بين حالات الوفاة المسجلة اليوم، شاب يبلغ من العمر 23 سنة ولا يشكو من أية أمراض مزمنة، وهو أصيل معتمدية منزل بوزلفة، كان دخل قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري منذ 13 اكتوبر الفارط أين توفي بعد تعكر حالته الصحية.وبيّن، أن حالة الوفاة الثانية، تعود لامرأة تبلغ من العمر 62 سنة، أصيلة معتمدية نابل، تعاني من أمراض مزمنة، وكانت تقيم بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري، فيما تتعلق الحالة الثالثة برجل يبلغ من العمر 57 سنة، أصيل معتمدية تاكلسة ويعاني من أمراض مزمنة، وكان يقيم المستشفى المحلي بسليمان ثم تم نقله إلى مستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل.وبخصوص حالة الوفاة الرابعة، قال انها تعود لامرأة تبلغ من العمر 65 سنة، تشكو من أمراض مزمنة، وهي أصيلة معتمدية الحمامات، وكانت تقيم بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري منذ 10 أيام، في حين، لفت الى أن الحالة الأخيرة هي لامرأة تبلغ من العمر 82 سنة أصيلة معتمدية الهوارية، وقد ثبتت إصابتها بالفيروس منذ 4 أيام وتوفيت اليوم بمنزلها.