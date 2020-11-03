اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب يوم 5 نوفمبر 2020 في عدة مناطق بولاية مدنين

وات - في إطار تدعيم شبكة التوزيع بمدينة مدنين، برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال ربط على القناة الرئيسية لتوزيع المياه (قطر 300 مم) بتاجرة وطريق البياز مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الخميس 5 نوفمبر2020 بالمناطق التالية : طريق بني خداش، حي النور، حي الحبيب، حي المستشفى، حي الرقي، حي مارس، تقسيم الغول ومدينة تطاوين.
ومن المنتظر، وفق بلاغ صادر عن الشركة الثلاثاء، إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ومن المنتظر، وفق بلاغ صادر عن الشركة الثلاثاء، إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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