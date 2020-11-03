وزير الصحة: الوضع الوبائي مستقر وغير مطمئن

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قال وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الثلاثاء، إن استقرار الوضع الوبائي غير مطمئن في ظل تسجيل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا بنحو 1500 إصابة جديدة وعدد وفيات يترواح بين 20 و30 حالة وفاة يوميا.وأضاف مهدي في تصريح إعلامي على هامش تظاهرة قدم خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل هبة إلى وزارة الصحة، أن الوضع الحالي يتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية من طرف المواطنين، في حين تتولى الدولة مهام مدى تطبيق هذه الإجراءات.ويأتي تصريح الوزير، غداة تسجيل مصالح وزارة الصحة أمس الاثنين 25 حالة وفاة و1220 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع على التوالي العدد الجملي للوفيات والإصابات منذ ظهور الفيروس والى غاية يوم 2 نوفمبر الجاري إلى 1483 حالة وفاة و63126 إصابة.وبلغ عدد حالات الوفيات المبلغ عنها يوم 2 نوفمبر الجاري أي بصفة رجعية والمسجلة في الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر الماضي و 1 نوفمبر الجاري، 77 حالة وفاة.و بلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بأقسام العناية المركزة 241 مريضا في حين قدر عدد المرضى الجدد المقيمين حاليا بالمستشفيات بـ 1386 مريضا ليصل عدد المرضى الجملي بالمستشفيات إلى 2952 مريضا.