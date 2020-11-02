بنزرت: أشغال ربط كل من بنزرت ومنزل بورقيبة وتينجة وماطر بالغاز الطبيعي تنطلق مطلع ديسمبر المقبل

وات -

حُدّد موعد انطلاق أشغال ربط كل من مناطق بنزرت المدينة، ومنزل بورقيبة، وتينجة وماطر بالغاز الطبيعي خلال شهر ديسمبر المقبل 2020، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مصدر جهوي مسؤول وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن مصالح إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز المسؤولة عن الشروع في الأشغال، تعكف هذه الأيام على إتمام الإجراءات الادارية الواجبة للصفقة المتعلقة بالاشغال البالغة تكلفتها 45 مليون دينار، بطول شبكة يقارب 120 كلم، كما تم نشر نتيجة اعلان طلب العروض على منظومة الشراءات العمومية " تونابس".وأضاف أن هذه الاشغال من شبكة " الطريق السيارة للغاز ببنزرت " تمثل المرحلة الثانية من مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي البالغة تكلفته الجملية باعتبار قسط المرناقية بحوالي 143 مليون دينار، مشيرا الى أن نسبة تقدم اشغال الجزء الأول لشبكة " الطريق السيارة الرئيسية للغاز" والتي تربط بين المرناقية والمبطوح وجرزونة على مسافة 180 كلم بلغت اجمالا حوالي 90 بالمائة وهي تضمّ كل مناطق الجهة الغربية للولاية.يذكر ان مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي يعتبر من ابرز المشاريع التنموية المهيكلة بالجهة وهو من المشاريع القارة ضمن زيارات العمل الميدانية وجلسات المتابعة القطاعية للسلطات الجهوية ببنزرت بالتوازي مع تنظيم عدة جلسات عمل مع بقية المصالح المتداخلة لتامين عملية تثمين المشروع عبر تنفيذ دورات تكوينية لبعث شركات صغرى ومتوسطة تملك رصيد بشري مختص في مجال الربط بالغاز الطبيعي بما من شانه ضمان سرعة ونجاعة وظيفية المشروع على جميع المستويات.