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المدرب الوطني لكرة اليد يوجه الدعوة ل22 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري لمونديال 2021

Publié le Dimanche 01 Novembre 2020 - 23:10 قراءة: 0 د, 54 ث
وات - وجه المدرب الوطني لكرة اليد سامي السعيدي الدعوة ل22 لاعبا منهم لاعبون محترفون في اندية خارج البلاد لخوض تربص تحضيري بنابل والحمامات من 2 الى 7 نوفمبر الجاري.
وهو التربص الرابع في برنامج تحضيرات المنتخب التونسي للمشاركة في مونديال كرة اليد بمصر (13 الى 31 جانفي 2021) وفي الدورة الترشيحية لاولمبياد 2021 في مارس المقبل .
وبرمجت الجامعة التونسية لكرة اليد مقابلتين وديتين مع منتخب الجزائر ويبقى ذلك رهين موافقة السلطات الجزائرية على سفر المنتخب الجزائري خارج البلاد لخوض المقابلتين.


وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين:
- ترومبلي ( فرنسا) - محمد السوسي ومروان شويرف - سلستات ( فرنسا) - مهدي الحرباوي - الاهلي المصري - اسامة الجزيري - شباب الاهلي دبي ( الامارات) - محمد رضا فراد - الترجي التونسي - اسكندر زايد ويوسف معرف وحازم باشا ورمزي مجدوب ومحمد غازي مميش - نادي ساقية الزيت - مروان السوسي وغسان التومي ورامي صيود ووائل المزوغي واشرف مرغلي - النجم الساحلي - عصام رزيق ومحمد امين درمول - النادي الافريقي - مروان مقايز ومصباح الصانغي - نسر طبلبة - فرج تقية ورامي الفقيه - جمعية الحمامات - اسلام الجبالي.

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