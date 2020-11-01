المدرب الوطني لكرة اليد يوجه الدعوة ل22 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري لمونديال 2021

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وجه المدرب الوطني لكرة اليد سامي السعيدي الدعوة ل22 لاعبا منهم لاعبون محترفون في اندية خارج البلاد لخوض تربص تحضيري بنابل والحمامات من 2 الى 7 نوفمبر الجاري.وهو التربص الرابع في برنامج تحضيرات المنتخب التونسي للمشاركة في مونديال كرة اليد بمصر (13 الى 31 جانفي 2021) وفي الدورة الترشيحية لاولمبياد 2021 في مارس المقبل .وبرمجت الجامعة التونسية لكرة اليد مقابلتين وديتين مع منتخب الجزائر ويبقى ذلك رهين موافقة السلطات الجزائرية على سفر المنتخب الجزائري خارج البلاد لخوض المقابلتين.- ترومبلي ( فرنسا) - محمد السوسي ومروان شويرف - سلستات ( فرنسا) - مهدي الحرباوي - الاهلي المصري - اسامة الجزيري - شباب الاهلي دبي ( الامارات) - محمد رضا فراد - الترجي التونسي - اسكندر زايد ويوسف معرف وحازم باشا ورمزي مجدوب ومحمد غازي مميش - نادي ساقية الزيت - مروان السوسي وغسان التومي ورامي صيود ووائل المزوغي واشرف مرغلي - النجم الساحلي - عصام رزيق ومحمد امين درمول - النادي الافريقي - مروان مقايز ومصباح الصانغي - نسر طبلبة - فرج تقية ورامي الفقيه - جمعية الحمامات - اسلام الجبالي.