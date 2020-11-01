توزر: "الجريد متضامن ضد كورونا"... شعار حملة تهدف الى جمع مبلغ مالي لاقتناء تجهيزات إنعاش لفائدة المستشفى الجهوي

وات -

نظّمت تنسيقية دعم القطاع الصحي بالجريد، صباح الاحد أمام أحد الفضاءات التجارية الكبرى بمدينة توزر، حملة تبرع تحت شعار "الجريد متضامن ضد كورونا"، وذلك في إطار مجموعة من الأنشطة تنفذها بغاية التعريف بهذه الحملة التي تهدف إلى جمع مبلغ مالي سيخصص لاقتناء تجهيزات تنفس اصطناعي لفائدة قسم الإنعاش وقسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، في إطار مجابهة هذه الجائحة.وأوضح سالم بن سالمة، أحد أعضاء فريق التنسيق، لـ(وات)، أنه وبالتزامن مع تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في الجهة، فإن الحملة التي انطلقت منذ أسبوع، حققت حوالي 10 بالمائة من أهدافها فقط، وهو ما يستدعي تكثيف الأنشطة وحملات التبرعات للوصول الى المبلغ المنشود، الذي يمكنهم من اقتناء المعدات الضرورية لمساعدة مرضى "كوفيد 19".وأضاف، أن الحملة تتضمن أنشطة مباشرة وأخرى ميدانية وسط المدينة والاحياء، فضلا عن حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لفائدة أبناء الجهة المقيمين خارج حدود الوطن، كما يتم الاتصال بالمؤسسات الخاصة والقيام بالبث المباشر على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتا الى أن الجهة تشكو حاليا نقصا في معدات الاوكسيجين الضرورية لإنعاش المرضى.وأشار ذات المتحدث، الى الحملة تنفّذ بالتنسيق مع المصالح المعنية والسلط الجهوية وخصوصا الإدارة الجهوية للصحة واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي.يذكر أن ولاية توزر، سجلت الى غاية صباح اليوم الاحد، مجموع 594 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة، 581 منها منذ إعادة فتح الحدود موفى شهر جوان الفارط، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة من أصل تحليل 141 عينة، وردت نتائجها على مصالح الإدارة الجهوية للصحة، مساء أمس السبت، توزعت الى 8 إصابات في توزر، واصابتين (02) في كل من دقاش وحامة الجريد، وإصابة واحدة في كل من نفطة وتمغزة.