زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالفحص و11 إصابة إضافية في الجهة

وات -

أفاد سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان لـ " وات " اليوم الأحد 01 نوفمبر2020، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل أصيل منطقة الفحص يبلغ من العمر 86 سنة خضع للعلاج بوحدة الكوفيد بزغوان منذ 17 أكتوبر 2020 لترتفع حصيلة الوفيات في الجهة إلى 32 حالة وفاة منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020 وذكرالمدير الجهوي في ذات السياق أنه تم كذلك تسجيل 11 إصابة إضافية في الجهة منها 2 لدى إطارات شبه طبية مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع على إثرها إلى 562 إصابة منها 46 حالة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية معتبرا أن هذه الحصيلة مرتفعة جدا وتجاوزت بكثير النسبة الوطنية خاصة منها المتعلقة بالوفيات.