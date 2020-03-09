   Farid - وحداني  

تونس: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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الأناضول - تونس/ عادل الثابتي -

بعد تسجيل 3 حالات جديدة، وفق بيان للوزارة نقلته الوكالة الرسمية



أعلنت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 5 حالات، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الرسمية)، عن مصدر صحي (لم تذكره)، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، تتوزع على كل من محافظة المهدية (شرق) وتونس العاصمة وبنزرت (شمال).

وأضاف المصدر أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الاجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد الى 5.

وبين أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناءاً على نتائج التحاليل الطبية التي أُجريت بالمخبر المرجعي بمستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة(حكومي).

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيطاليا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابة الثانية لمواطن عمره 65 عاما، قادم من إيطاليا، وتم نقله لوحدة عزل صحي بالبلاد.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، سجلت تونس أول إصابة بكورونا لمواطن عائد من إيطاليا، ويخضع 1295 شخصاً، من جنسيات مختلفة، للحجر الصحي المنزلي، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، حسب بيانات لوزارة الصحة.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199439

Karimyousef  (France)  |Lundi 09 Mars 2020 à 19h 08m |           
للأسف الشديد هذا العدل سيتصاعد في الايام القادمة.في كل الدول الاصابة بدأت ببعض الحالات ثم انتشرت بعد ذلك بقوة..الوقاية هي غسل اليد و عدم المصافحة و العطس في المرفق.

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 09 Mars 2020 à 15h 30m |           
يجب على الجميع إستهلاك فيتامين C



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