صفاقس :المجلس الجهوي للمياه يدعو الى الإسراع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر واعادة النظر في هيكلة المجامع المائية وترشيد استغلال الماء

Vendredi 06 Mars 2020



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- أقر المجلس الجهوي للمياه بصفاقس المنعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية بضرورة تدعيم المنظومة المائية بولاية صفاقس عبر الاسراع بانشاء محطة تحلية مياه البحر واعادة النظر في اعادة هيكلة المجامع المائية فضلا عن ترشيد استغلال الماء من أجل تفادي النقص الفادح في الماء الصالح للشرب الذي يعاني منه أهالي الجهة سيما في فصل الصيف.وقد أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية "الطاهر مباركي" في تدخله "بان صفاقس ليس لها استقلالية في استغلال المياه حيث ان 85 بالمائة من حاجياتها متاتية من منظومة الشمال والجنوب مشيرا إلى أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس في حال إنجازه سيمكن الجهة من مائة الف متر مكعب في مرحلة أولى ثم 200 الف م3 في مرحلة ثانية " .واضاف في سياق متصل، "ان حاجيات ولاية صفاقس من الماء الصالح للشرب في فصل الصيف تقدر ب218 الف م3 غير انها في موسم الصيف الماضي تم تزويد الجهة من مياه الشمال والجنوب ب175 الف م3 اي ان أن الجهة شهدت عجزا ب43 الف م3، داعيا إلى ضرورة ترشيد استغلال الماء والمجامع المائية بجهة صفاقس المقدر عددها ب95 مجمعا مائيا 85 بالمائة منها مرتبط بالشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه إلى تطبيق التسعيرة الحقيقية لبيع الماء والقيام بعمليات الصيانة الصغرى" من جهته اكد مدير إقليم الجنوب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "احمد صولة " على أن الشركة بصدد حفر وتجهيز 6 آبار في صفاقس من المنتظر ان يتم الشروع في استغلالها قبل فصل الصيف القادم غير انه اقر بان ان هذه الآبار لن تحل معضلة نقص الماء التي يعاني منها اهالي جهة صفاقس في موسف الصيف عامة حيث ستوفر هذه الآبار ما بين 200 و240 لتر في الثانية مشددا على ضرورة ترشيد استغلال الماء وربط هذه الآبار الجديدة بالكهرباء سيما وأن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لها مستحقات مالية لدى المنتفعين بولاية صفاقس في المناطق الحضرية تقدر ب45 مليون دينار ومستحقات مالية لدى المجامع المائية تقدر ب1،2 مليون دينار وبدورهم، اشتكى عدد من المعتمدين على غرار معتمدي الصخيرة والغريبة والحنشة وطينة من النقص الفادح من المياه الذي يعاني منه ابناء هذه المناطق خاصة في فصل الصيف داعين الى ضرورة إيجاد الحلول العملية لهذه المسألة الحياتية عبر الاسراع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر واعادة هيكلة المجامع المائية وكهربة الآبار التي هي بصدد الإنجاز من ناحيتهم شدد عدد من نواب جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب في تدخلاتهم على ضرورة حلحلة الإشكاليات التي تحول دون الإسراع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس كما اعربوا عن التزامهم وتحمل مسؤوليتهم النيابية التشريعية بالعمل على تسريع المصادقة على مجلة المياه الجديدة .وفي ردوده على تدخلات المديرين الجهويين والمعتمدين ونواب الجهة أكد والي صفاقس "أنيس الوسلاتي " على ان مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس في طريقه نحو الانجاز في الاجال المحددة مشددا من ناحية اخرى على ضرورة وضع خطة عملية لحل إشكالية المجامع المائية والنظر في إعادة هيكلتها من اجل صيانتها وحسن تسييرها واعداد برنامج تدخل سريع في حال وجود نقص في التزويد بالماء في بعض المناطق .