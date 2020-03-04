سليانة: الأمطار التي نزلت ليلة البارحة بالجهة سيكون لها انعكاس إيجابي على موسم الزراعات الكبرى

Mercredi 04 Mars 2020
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وات - قال رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد الطاهر عزوز، اليوم الأربعاء، أن الأمطار التي نزلت ليلة البارحة بولاية سليانة، سيكون لها أثر إيجابي على مستوى الزراعات الكبرى وعلى أشجار الزيتون، خاصة بعد حوالي 3 أشهر من الجفاف.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن كميّات الأمطار تراوحت بين 2 ميلمتر و16 ميلمترا، تم تسجيل أغلبها بمعتمدية برقو، وفق تقديره.
وأضاف عزوز، أن هذه الكميّات ستمكن الفلاح من استعمال سماد الامونيتر في عدد من مناطق الولاية لتدارك الأزمة وإنقاذ ما أمكن انقاده خلال هذا الموسم، مشيرا في المقابل، الى أن هذه الكميات تظل دون المستوى ولا تفي بحاجة الموسم الزراعي بالجهة.
كما أضاف، أنه تساقط كميات هامة في قادم الأيام من شأنها أن تمكن من إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي.
من جانبهم، استبشر عدد من الفلاحين ممن استقت مراسلة (وات) بالجهة آراءهم، بهذه الكميّات من الأمطار، لافتين إلى أن أمطار شهر مارس مفيدة للغطاء النباتي عموما.
يذكر أن مساحات شاسعة من الزراعات الكبرى تضررت بالكامل خلال الشهر المنقضي، بسبب انحباس الأمطار بكامل البلاد، علاوة على نقص الأسمدة.
وات - قال رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد الطاهر عزوز، اليوم الأربعاء، أن الأمطار التي نزلت ليلة البارحة بولاية سليانة، سيكون لها أثر إيجابي على مستوى الزراعات الكبرى وعلى أشجار الزيتون، خاصة بعد حوالي 3 أشهر من الجفاف.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن كميّات الأمطار تراوحت بين 2 ميلمتر و16 ميلمترا، تم تسجيل أغلبها بمعتمدية برقو، وفق تقديره.
وأضاف عزوز، أن هذه الكميّات ستمكن الفلاح من استعمال سماد الامونيتر في عدد من مناطق الولاية لتدارك الأزمة وإنقاذ ما أمكن انقاده خلال هذا الموسم، مشيرا في المقابل، الى أن هذه الكميات تظل دون المستوى ولا تفي بحاجة الموسم الزراعي بالجهة.
كما أضاف، أنه تساقط كميات هامة في قادم الأيام من شأنها أن تمكن من إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي.
من جانبهم، استبشر عدد من الفلاحين ممن استقت مراسلة (وات) بالجهة آراءهم، بهذه الكميّات من الأمطار، لافتين إلى أن أمطار شهر مارس مفيدة للغطاء النباتي عموما.
يذكر أن مساحات شاسعة من الزراعات الكبرى تضررت بالكامل خلال الشهر المنقضي، بسبب انحباس الأمطار بكامل البلاد، علاوة على نقص الأسمدة.
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Par:karimyousef (France )
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