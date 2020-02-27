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رئيس الجمهورية يتلقى تقريرا من رئيس حكومة تصريف الاعمال

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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وات - التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الخميس بقصر قرطاج رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد الذي قدم لرئيس الدولة تقريرا حول عمل حكومته خلال الفترة (2016 /2020) وجدد قيس سعيد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التاكيد على وجوب تضافر جهود مختلف الاطراف لتحقيق انتظارات الشعب التونسي في شتى المجالات ولاسيما في المجالين الاقنصادي والاجتماعي .

يذكر انه ينتظم غدا الجمعة بفصر الضيافة بقرطاج موكب تسليم وتسلّم المهام بين رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ وقد منح مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ،وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.


  
  
  

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