تونس - التسلسل الزمني لحكومات مابعد الثورة

Mercredi 26 Février 2020



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الاعلان عن تركيبة حكومة "الوحدة الوطنية" التي شكلها محمد الغنوشي الوزير الاول في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي والتي احتفظ فيها وزراء آخر حكومة بن علي بأهم المناصب.وتتكون هذه الحكومة من 24 وزيرا و15 كاتب دولة إلى جانب محافظ البنك المركزي.محمد الغنوشي يعلن عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية، والإبقاء على تسعة حقائب مقابل تجديد 12 حقيبة مقارنة بالتركيبة السابقة وخروج العديد من رموز النظام السابق.7مارس 2011 حكومة جديدة مؤقتة تولى تكوينها الباجي قايد السبسي ولم تضم شخصيات تقلدت مناصب وزارية في عهد بن علي وذلك على اثر استقالة محمد الغنوشي يوم 27 فيفرى 2011، وتضم هذه الحكومة 22 وزيرا و9 كتاب دولة.حمادي الجبالي (حركة النهضة) يعرض خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي تشكيلة حكومته والتي تضم 30 وزيرا و11 كاتب دولة بعد ان كلف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي يوم 14 ديسمبر 2011 حمادي الجبالي بتشكيل حكومة جديدة اثر فوز حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011.يوم 23 ديسمبر 2011، المجلس التأسيسي يمنح الثقة لحكومة حمادي الجبالي بأغلبية 154 صوتا مقابل اعتراض 38 نائبا وتحفظ 11 نائب.علي لعريض (حركة النهضة) يتولى تشكيل حكومة تضم 27 وزيرا و10 كتاب دولة بعد فشل حمادي الجبالي في مبادرته بتكوين حكومة كفاءات وتقديم استقالته يوم 19 فيفرى 2013.وكان حمادي الجبالي أعلن يوم 6 فيفري 2013، تاريخ اغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد، قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة مستقلة عن الأحزاب تسير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات.يوم 13 مارس 2013، المجلس الوطني التأسيسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة (حكومة علي العريض) بأغلبية 139 صوتا واعتراض 45 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم.مهدي جمعة يعلن عن قائمة حكومة كفاءات غير متحزبة تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة اثر استقالة حكومة علي لعريض يوم 9 جانفي 2014، التزاما ببنود خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني في الجانب المتعلق بالمسار الحكومي القاضي بحل الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية غير متحزبة للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد.يوم 29 جانفي 2014، المجلس الوطني التأسيسي يمنح ثقته لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 149 صوتا مع اعتراض 20 نائبا واحتفاظ 24 آخرين بأصواتهم.الحبيب الصيد يعلن عن تركيبة الحكومة الجديدة بعد إدخال تعديلات على القائمة التي أعلنها يوم 23 جانفي 2015 والتي ينتمي أغلب أعضائها إلى حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014 (85 مقعدا)توسيع تمثيل الأحزاب السياسية في التركيبة الجديدة بإضافة ممثلين عن حزب حركة النهضة وحزب آفاق تونس والإتحاد الوطني الحر، وتضم القائمة الحكومية 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة.في 5 فيفري 2015 حكومة الحبيب الصيد تحظى بثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية 166 صوتا مقابل اعتراض 30 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم.الحبيب الصيد يجري تحويرا على تركيبة الحكومة يعين بمقتضاه عددا من الوزراء الجدد مع حذف خطة كاتب دولة.يوم 11 جانفي 2016، مجلس نواب الشعب يصادق على منح الثقة لكل وزير بشكل منفرد.يوسف الشاهد (نداء تونس) يقدم تركيبة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي (مشاورات قرطاج 1) التي أعلن عنها يوم 02 جوان 2016 لتشكيل "حكومة وحدة وطنية" على أساس توافق وطني واسع بالاستناد إلى أولويات كبرى في مقدمتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية وتحقيق الشغل وخلق ظروف ملائمة للعيش الكريم والاستثمار بالجهات المهمشة.يوم 26 أوت 2016، مجلس نواب الشعب يمنح ثقته للحكومة الجديدة التي تضم 26 وزيرا و14 كاتب دولة وذلك بأغلبية 167 صوتا مقابل رفض 22 نائبا و احتفاظ 5 آخرين.رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري يشمل 13 خطة وزارية و7 خطط لكتاب دولة، وذلك بعد مشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على وثيقة قرطاج، لتصبح التركيبة الحكومية متكونة من 28 وزيرا و15 كاتب دولة.يوم 11 سبتمبر 2017، مجلس نواب الشعب يمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد بالتصويت لكل وزير بشكل منفرد.رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري يشمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة ويقول إن التحوير الوزاري جاء لإضفاء "مزيد من الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا".في 12 نوفمبر 2018، مجلس نواب الشعب يصادق على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين بالتصويت عليهم كل على حدة في ظل مقاطعة كتلة حركة نداء تونس للجلسة العامة ولعملية التصويت.الحبيب الجملي يعلن عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة اثر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في 15 نوفمبر 2019، بعد ان اختارته حركة النهضة اتي فازت في الانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر 2019 بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان (52 مقعدا).يوم 10 جانفي 2020، مجلس نواب الشعب يصوت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بأغلبية 134 صوتا مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.إلياس الفخفاخ يعلن عن تشكيل حكومة مكونة من قيادات من الأحزاب ومن المستقلين ضمت 30 وزيرا وكاتبي دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة يوم 15 فيفري 2020.وكان رئيس الجمهورية قرّر يوم 20 جانفي 2020 تكليف الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة بحسب الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور وبعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب.