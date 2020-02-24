وليد الجلاد: المؤامرات بدأت تُحاك ضدّ حكومة الفخفاخ للإطاحة بها قبل ولادتها

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- حذّر الاثنين 24 فيفري النائب عن حركة تحيا تونس وليد الجلاد من وجود مؤامرات بدأت تُحاك ضدّ حكومة الياس افخفاخ للإطاحة بها قبل ولادتها.وخلال استضافته علي أمواج إذاعة الشباب قال الجلاد "هذا عبّر عنه البعض في كواليس مجلس النواب وفي كواليس الأحزاب" معتبرا أن هناك أطراف سياسية متيقذضة ولن تسمح بمرور هذه المؤامرات.واعتبر الجلاد أن أبرز عائق للحكومة هو عدم الانسجام بين مكوّناتها واختلاف المواقف والرؤى بين الأطراف المكونة لحزامها السياسي مشيرا إلى أن غياب الانسجام أخطر على الحكومة من المؤامرات التي قد تحاك ضدّها.وشدّد على ضرورة ارساء تضامن حكومي يتجسّد من خلال توافق الحزام السياسي المكوّن للحكومة على برنامج موحّد معتبرا أنه من غير المعقول أن يكون هناك اختلافات بين وزراء وأعضاء في حكومة واحدة حول برامج تتعلق بهذه الحكومة.