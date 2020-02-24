روني الطرابلسي: تونس قد تتخذ غدا او بعد غد اجراءات تصل الى ايقاف الرحلات الجوية في اتجاه ميلانو الايطالية

Lundi 24 Février 2020
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وات - قال وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، الاثنين، إنّ تونس، التي اتخذت سابقا حزمة من الاجراءات للتوقي من فيروس "كورونا " المستجد، قد تأخد قرارات، غدا او بعد غد، تصل الى حد إيقاف الرحلات الى ميلانو (الايطالية).
أشار الطرابسلي الذي يتولى كذلك حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، في زيارة الى مطار تونس قرطاج الدولي للاطلاع على اجراءات جديدة في مجال نقل امتعة المسافرين، الى ان تونس، تتابع عن كثب تطور الحالة في ايطاليا، وثمّة اجتماعات مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة لاتخاذ قرارات للتوقي من دخول هذا الفيروس الى تونس.
وأودى فيروس "كورنا " المستجد ( كوفيد - 19) الذي انتشر شمالي ايطاليا، بحياة اكثر من 5 اشخاص، حتى الآن، في ظاهرة تؤكد انتشار الفيروس في القارة الاروبية التي تربطها بتونس عدة وجهات بحرية وجوية.
واكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، الياس المنكي، من جانبه، وجود تنسيق مع رئاسة الحكومة لاتخاذ قرارات بشان إغلاق بعض الوجهات جرّاء تفشي فيروس "كورونا".
وات - قال وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، الاثنين، إنّ تونس، التي اتخذت سابقا حزمة من الاجراءات للتوقي من فيروس "كورونا " المستجد، قد تأخد قرارات، غدا او بعد غد، تصل الى حد إيقاف الرحلات الى ميلانو (الايطالية).
أشار الطرابسلي الذي يتولى كذلك حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، في زيارة الى مطار تونس قرطاج الدولي للاطلاع على اجراءات جديدة في مجال نقل امتعة المسافرين، الى ان تونس، تتابع عن كثب تطور الحالة في ايطاليا، وثمّة اجتماعات مع رئاسة الحكومة ووزارة الصحة لاتخاذ قرارات للتوقي من دخول هذا الفيروس الى تونس.
وأودى فيروس "كورنا " المستجد ( كوفيد - 19) الذي انتشر شمالي ايطاليا، بحياة اكثر من 5 اشخاص، حتى الآن، في ظاهرة تؤكد انتشار الفيروس في القارة الاروبية التي تربطها بتونس عدة وجهات بحرية وجوية.
واكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، الياس المنكي، من جانبه، وجود تنسيق مع رئاسة الحكومة لاتخاذ قرارات بشان إغلاق بعض الوجهات جرّاء تفشي فيروس "كورونا".
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Par:sarramba (Tunisia )
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