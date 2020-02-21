القصرين: إلقاء القبض على فتاة بحوزتها 3 كغ من مخدر القنب الهندي

Vendredi 21 Février 2020
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وات - تمكّنت، يوم أمس الخميس، الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين، من إلقاء القبض على فتاة تنشط ضمن شبكة لترويج المخدرات بين ولايات القصرين والقيروان وتونس، وبحوزتها 3 كغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، على متن سيارة أجرة "لواج" كانت متجهة نحو مدينة القيروان، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بالإحتفاظ بالفتاة المذكورة بتهمة مسك وحيازة وترويج مادة مخدرة، مضيفا أنه تم إدراج 3 أشخاص آخرين ينشطون ضمن ذات الشبكة في التفتيش، وذلك بعد التعرف عليهم.
وات - تمكّنت، يوم أمس الخميس، الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين، من إلقاء القبض على فتاة تنشط ضمن شبكة لترويج المخدرات بين ولايات القصرين والقيروان وتونس، وبحوزتها 3 كغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، على متن سيارة أجرة "لواج" كانت متجهة نحو مدينة القيروان، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بالإحتفاظ بالفتاة المذكورة بتهمة مسك وحيازة وترويج مادة مخدرة، مضيفا أنه تم إدراج 3 أشخاص آخرين ينشطون ضمن ذات الشبكة في التفتيش، وذلك بعد التعرف عليهم.
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Par:kamelnet ( )
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