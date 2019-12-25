بتكليف من رئيس الجمهورية وفد تونسي يقدّم واجب العزاء إلى القيادة الجزائرية

Mercredi 25 Decembre 2019



باب نات

- بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد شارك مدير الديوان الرئاسي طارق بالطيب رفقة مستشار الأمن القومي اللواء محمد صالح الحامدي اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 بالجزائر العاصمة في مراسم تشييع جنازة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري المغفور له الفريق أحمد قايد صالح.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , قدّم الوفد التونسي واجب العزاء باسم سيادة رئيس الجمهورية إلى القيادة الجزائرية وإلى عائلة الفقيد والشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الجلل راجيا من العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلته جميل الصبر والسلوان، وأن يديم نعم الأمن والاستقرار على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بفضل أبنائها وبناتها البررة.وتم في الجزائر اليوم الأربعاء تشيع قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي الاثنين بسكتة قلبية، وذلك في مراسم دولة بدأت في قصر الشعب حيث تم تشييع الرؤساء السابقين، قبل مواراته الثرى في مقبرة "العالية" بشرق العاصمة. وقد حظي قايد صالح بتكريم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون والذي قلده خلال تنصيبه وسام "الصدر" الذي يمنح عادة لرؤساء الدولة.