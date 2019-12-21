وزارتا الشؤون الدينية والسياحة تعلنان عن افتتاح موسم العمرة 2020 م/1441 هـ

Samedi 21 Decembre 2019
وات - أعلنت وزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، في بلاغ مشترك، اليوم السبت، عن افتتاح موسم العمرة 2020 م/1441 هـ.
وحثت الوزارتان كافة الأطراف المعنية على استكمال بقية الإجراءات، داعيتين المقبلين على العمرة إلى التعامل مع وكالات الأسفار المعتمدة وإمضاء عقود معها لضمان حقوقهم.
وأوضحتا أن افتتاح موسم العمرة يأتي وفقا لمضمون الوثيقة التوجيهية وملحقها المعتمدين خلال المواسم السابقة واللذان لا يزال مفعولهما ساريا للموسم الحالي.
وحثت الوزارتان كافة الأطراف المعنية على استكمال بقية الإجراءات، داعيتين المقبلين على العمرة إلى التعامل مع وكالات الأسفار المعتمدة وإمضاء عقود معها لضمان حقوقهم.
وأوضحتا أن افتتاح موسم العمرة يأتي وفقا لمضمون الوثيقة التوجيهية وملحقها المعتمدين خلال المواسم السابقة واللذان لا يزال مفعولهما ساريا للموسم الحالي.
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Par:aziz75 (France )
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